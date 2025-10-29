Stjärnans besked inför Hammarby: ”Spelade med smärtor”

Wilma Leidhammar lämnade återbud till U23-landslaget.

Men IFK Norrköpings kapten är tillbaka mot Hammarby.

– Jag fick en smäll mot revbenen så att jag spelade med smärtor innan lägret, säger Wilma Lidhammar till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Wilma Leidhammar är kapten i IFK Norrköping och har under säsongen blivit en viktig pelare i laget. 22-åringen blev kallad till U23-landslaget i mitten av oktober men fick lämna återbud på grund av skada.

– Jag fick en smäll mot revbenen så att jag spelade med smärtor innan lägret. Så då tog jag och klubben ett beslut om att det är dumt att utsätta det för mer match och mer träning och sådär i högt tempo. Så då tog vi beslutet att jag skulle rehaba och vila hela förra veckan, säger Wilma Leidhammar till FotbollDirekt.

Nu kommer mittfältaren med ett positivt besked. Hon är tillbaka fullt ut och redo för spel mot Hammarby på söndag.

– Men nu är jag tillbaka på banan så det känns bra. Jätteskönt.

Norrköping ligger femma i damallsvenskan.