Storslam för Felicia Schröder – vann tre priser
Felicia Schröder har haft en galen säsong.
Då blev det storslam för Felicia Schröder.
Felicia Schröder har gjort 30 mål i damallsvenskan i år och var en bidragande faktor till att Häcken tog sitt efterlängtade SM-guld.
Under kvällens gala där ”Obos Damallsvenskans bästa” skulle prisas tog hon hem storslam. Först utsågs hon till årets forward, därefter vann hon Ungdomarnas pris.
Det hela summerades med att Häcken-stjärnan fick det ärofyllda priset som årets MVP.
Schröders pris
Årets forward
Ungdomarnas pris
Årets MVP
