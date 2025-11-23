Storslam för Felicia Schröder – vann tre priser

Felicia Schröder har haft en galen säsong.

Då blev det storslam för Felicia Schröder.

Foto: Bildbyrån

Felicia Schröder har gjort 30 mål i damallsvenskan i år och var en bidragande faktor till att Häcken tog sitt efterlängtade SM-guld.



Under kvällens gala där ”Obos Damallsvenskans bästa” skulle prisas tog hon hem storslam. Först utsågs hon till årets forward, därefter vann hon Ungdomarnas pris.

Det hela summerades med att Häcken-stjärnan fick det ärofyllda priset som årets MVP.

Schröders pris

Årets forward

Ungdomarnas pris

Årets MVP

