Foto: Bildbyrån

Storslam för Felicia Schröder – vann tre priser

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Felicia Schröder har haft en galen säsong.
Då blev det storslam för Felicia Schröder.

Foto: Bildbyrån

Felicia Schröder har gjort 30 mål i damallsvenskan i år och var en bidragande faktor till att Häcken tog sitt efterlängtade SM-guld.

Under kvällens gala där ”Obos Damallsvenskans bästa” skulle prisas tog hon hem storslam. Först utsågs hon till årets forward, därefter vann hon Ungdomarnas pris.

Det hela summerades med att Häcken-stjärnan fick det ärofyllda priset som årets MVP.

Schröders pris

Årets forward
Ungdomarnas pris
Årets MVP

