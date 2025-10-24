Felicia Schröder dominerar damallsvenskan och nu ska hon representera Sverige igen.

Trots succén väntas 18-åringen stanna i Häcken ett tag framöver.

– Det är en bra plan att gå ut skolan och ha gjort klart skoltiden först och sen röra på sig, säger sportchef Christian Lundström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Felicia Schröder är damallsvenskans hetaste spelare och leder skytteligan med 26 mål på 23 matcher.

Nu är hon även uttagen Tony Gustavssons första landslagstrupp. Något som visar att den nya förbundskaptenen vill satsa på 18-åringen framöver. Landslaget möter Spanien borta i en Nations Leauge semifinal i kväll, fredag.

Felicia Schröder. Foto: Bildbyrån

Schröder skrev i somras på ett nytt kontrakt med Häcken, något som var självklart för sportchef Christian Lundström.

– Ja, absolut. Vi vill ju ha kvar våra spelare så länge som möjligt. Och utifrån det så var det ju en förutsättning att förlänga. Så det är klart att Felicia har gjort skillnad i år med att hon har gjort så mycket poäng. Jag tror hon är uppe i över 40 poäng snart.

Vad betyder det för er att hunna ha kvar Schröder ett tag till?

– Vi har ju väldigt många spelare men såklart att det har betytt mycket för oss att få ha kvar henne på hösten, och även för svensk fotboll att kunna behålla våra talanger så länge som möjligt. Och att när de väl går sen att det också kommer in pengar till svensk fotboll, så att inte de går gratis.

”Ett sunt tecken på att hon inte har bråttom”

Supertalangen lär säkerligen dra till sig en hel del intresse i vinter efter den här succésäsongen, men att det blir någon flytt är långt ifrån säkert.

Det verkar nämligen som att hennes plan är att gå klart gymnasiet innan hon tar steget och blir utlandsproffs.

– Nej, men vi ser det väl som både ett sunt tecken på att hon inte har bråttom. Hon kommer ha sin fotbollskarriär och spela för stora klubbar. Det är en bra plan att gå ut skolan och ha gjort klart skoltiden först och sen röra på sig. Sen så ska det ju vara en bra match och det ska ju vara klubbar som hon känner att det är rätt att gå till också, säger Lundström.