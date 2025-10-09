Svenssons tunga smäll – korsbandsskadad

Annika Svensson har åkt på en korsbandsskada.

Djurgården-spelarens säsong är därmed över.

– Ett oerhört tråkigt besked, säger sportchef Jean Balawo i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

I Djurgårdens match mot Piteå blev Annika Svensson liggandes på planen i den andra halvleken. Backen tvingades sedan kliva av och nu står det klart att hon åkt på en korsbandsskada.

Det meddelar Djurgården under torsdagen.

– Det är en främre korsbandsskada som uppstod under matchen. Nu väntar en operation som vi planerar för och därefter blir det en längre tid av rehabilitering som jag är övertygad om att Annika kommer att sköta galant med sin starka inställning. Men tyvärr så ju säsongen över rent spelmässigt för hennes del och även större delen av den nästkommande, säger naprapat Dan Tanaka.

Sportchefen Jean Balawo om det tunga beskedet.

– Ett oerhört tråkigt besked. Först och främst för Annika, men självklart även ett tungt avbräck för hela laget. Samtidigt har vi byggt truppen så att vi har spelare som kan hantera flera positioner. Både Selma Svendsen och Sura Yekka kan ju spela både som ytterbackar och mittbackar vilket gör att vi ändå kan hantera situationen nu under slutfasen av säsongen.

Svensson noteras för fyra starter och elva inhopp den här säsongen i damallsvenskan.