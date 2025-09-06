Swedman hjälte när Piteå vann mot AIK

Piteå skällde och vann mot AIK på bortaplan i omgång 17 av damallsvenskan.

Målskytt blev Saga Swedman.

Foto: Bildbyrån

AIK tog emot Piteå IF på Skytteholms IP för att spela omgång 17 av Damallsvenskan. Hemmalaget var stora favoriter men lyckades inte stå upp.

I den 75:e minuten gjorde Saga Swedman mål för Piteå, en drömträff efter ett snyggt jobb av hela laget där man återerövrade bollen. Det innebär att Piteå klättar i tabellen och ligger nu på en 9:e plats medan AIK ligger på en 6:e plats i tabellen.

Nyförvärvet Linda Sembrant blev inbytt i den 78:e minuten och gjorde därmed comeback i gult och svart.