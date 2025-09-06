Swedman hjälte när Piteå vann mot AIK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Piteå skällde och vann mot AIK på bortaplan i omgång 17 av damallsvenskan.
Målskytt blev Saga Swedman.
AIK tog emot Piteå IF på Skytteholms IP för att spela omgång 17 av Damallsvenskan. Hemmalaget var stora favoriter men lyckades inte stå upp.
I den 75:e minuten gjorde Saga Swedman mål för Piteå, en drömträff efter ett snyggt jobb av hela laget där man återerövrade bollen. Det innebär att Piteå klättar i tabellen och ligger nu på en 9:e plats medan AIK ligger på en 6:e plats i tabellen.
Nyförvärvet Linda Sembrant blev inbytt i den 78:e minuten och gjorde därmed comeback i gult och svart.
Den här artikeln handlar om: