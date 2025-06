Tandberg går en kamp mot klockan: ”Inte så bra som vi önskat”

Damallsvenskan är inne i slutspurten med två omgångar kvar innan ett långt uppehåll, och nu börjar skadorna smyga sig på.

För Hammarby saknades både Vera Blom och Cathinka Tandberg från Bajens träning under torsdagen.

– Läget är väl inte så bra som vi önskat att det skulle vara, säger Hammarbys assisterande tränare William Strömberg till FotbollDirekt.

Under torsdagens träning för Hammarby saknades flera spelare, däribland annat Vera Blom och Cathinka Tandberg. Den sistnämnda har haft skadeproblem under våren och opererade sitt knä under försäsongen. Hon har successivt kommit tillbaka men nu har hon drabbats av mer knäproblem. Tandberg saknades helt på dagens träning.

– Hon har lite problem med sitt knä så hon rehabar just nu. Så läget är väl inte så bra som vi önskat att det skulle vara, så frågetecken inför måndag, säger Hammarbys assisterande tränare William Strömberg till FotbollDirekt.

Vera Blom, som anslöt under januari från College-spel, har haft lite skadeproblem men har också fått göra en del inhopp under säsongen. Nu står det klart att hon troligtvis missar de två kommande matcherna mot Djurgården och Norrköping.

– Hon var och spelade med F19 när de mötte Alingsås borta och fick en smäll när hon kom fri mot målvakten. Hon petade förbi bollen och så körde målvakten över henne, hon har fått ett litet problem med utsida ledband på knät. Hon kommer med största sannolikhet inte spela mer innan vi går på sommarledighet.

Vera Blom med ställning runt sitt ena knä. Foto: FotbollDirekt.

Under dagens träning fick även Anna Jøsendal gå av efter att ha fått en smäll på foten och fick behandling, men läget såg inte allt för kritiskt ut och det återstår att se om norskan är spelklar på måndag.



Måndagens derby mellan Hammarby och Djurgården har avspark 19.00.