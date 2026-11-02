Tårar och champagne när Häcken firade guldet: ”Så jävla sjukt”

BK Häcken säkrade SM-guldet med två omgångar kvar.

Efter slutsignalen stormade supportrarna planen på Hisingen.

– Så nu jävlar ska vi ha det kul, säger Tuva Ölvestad till TV4.

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Det blev ett vilt firande när Häcken vann mot Kristianstads DFF och säkrade guldet i damallsvenskan. Supportrarna stormade planen, och spelarna firade med guldhjälmar och champagne.

Matchhjälten Maja Bodin, som gjorde två mål, hade svårt att ta in det som hade hänt.

– Jättehärligt. Vi var taggade inför den här guldmatchen i dag. Jag har jättesvårt att förstå det så här direkt efter, det är mycket känslor, säger hon till TV4.

Tuva Ölvestad var extra rörd. Hon har nyligen kommit tillbaka efter en korsbandsskada och startade sin första match för säsongen. Efter slutsignalen kom tårarna.

– Det känns så jävla sjukt. Bara glädje, det är så jävla sjukt att få göra det här med det här gänget. Det är helt otroligt hur alla har kämpat hela året. Vi har förtjänat det här, så nu jävlar ska vi ha det kul, säger hon till TV4.

Även försvararen Emma Östlund hade svårt att hitta orden.

– Den här känslan har man väntat på hela säsongen, och vi har jobbat så hårt för det. Det är svårt att ta in. Jag vet inte vad planen är nu, men det blir absolut något firande, säger hon till TV4.