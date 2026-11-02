Carragher tvivlar på Glasner i Forest

Oliver Glasner gick till hårt angrepp mot sina spelare efter förlusten mot Brentford.

Nu tror Jamie Carragher att det kan sluta med en konflikt med ägaren.

– De verkar båda vara ganska känslosamma personer, säger han.

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Oliver Glasner var mycket kritisk mot sina spelare efter Nottingham Forests förlust mot Brentford i helgen. Enligt Sky Sports har klubbledningen tagit emot utspelet positivt, men Jamie Carragher ser risker framöver.

– De har haft många tränare i det där omklädningsrummet, och de vet att ägaren inte är rädd för att byta tränare. Det såg ut som att tränaren gick på truppen, och kanske har han inte varit helt sig själv sedan han kom, säger han i Sky Sports News.

Carragher, som framhåller att Forest faktiskt har spelat ganska bra trots de svaga resultaten, tror att Glasner och ägaren Evangelos Marinakis förr eller senare kommer att krocka.

– Jag har alltid känt att han och ägaren skulle krocka vid något tillfälle, eftersom de verkar vara den typen av personer som båda är ganska känslosamma. Han visade de känslorna i helgen.

– Om jag var Nottingham Forest-supporter skulle jag inte räkna med att Oliver Glasner och Marinakis håller ihop i många år framöver.

Forest har bara tagit en poäng på de fem senaste Premier League-matcherna.