Thea Sørbo om framtiden: ”Hammarby har en plats i mitt hjärta”

Thea Sørbo kom till Hammarby i januari 2023 och inför vårsäsongen gick hon på lån till UD Tenerife fram till sommaren.

Nu är hon tillbaka i Hammarby, men om hösten spenderas hos de grönvita eller hos en annan klubb är ännu oklart.

– Hammarby har gett mig mycket mer än jag trodde man skulle få, säger Thea Sørbo till FotbollDirekt.

Thea Sørbo har varit en del av Hammarby under flera år och har i omgångar varit med i startelvan, men under fjolåret köptes en del mittfältare in som gjorde att konkurrenssituationen blev stor. Trots att Sørbo spelade en del under säsongen i både damallsvenskan och Europa ville norskan ha mer speltid och blev då utlånad för spel i UD Tenerife.

– Det har varit lärorikt vill jag säga. Jag gick dit för att få mer speltid och det fick jag, vilket var bra för mig. Det var mycket att anpassa sig till men det är kul att få lära sig om det också, säger Thea Sørbo till FotbollDirekt.

Nu är Thea Sørbo tillbaka i Hammarby då lånet har gått ut. Det blev ett kärt återseende med tjejerna i laget.

– Jag har saknat dem jättemycket. Ja, men just nu är det generellt bara att vara med tjejerna.

”Det kändes helt overkligt”

Blir du kvar i Hammarby under hösten eller blir det ett nytt äventyr?

– Det vet jag inte än men det får man ju se. Jag gillar Hammarby jättemycket.

Vad hade det betytt för dig att vara kvar?

– Det hade betytt jättemycket. Hammarby har en plats i mitt hjärta.

Sedan Sørbo kom in till laget 2023 har det hänt mycket. Dubbla guld på en säsong och spel i Champions Leauge. En resa som har gått fortare än vad hon själv hade trott.

– Jag gick ju till Hammarby när jag var 19 och då gick jag till Hammarby för att det skulle vara en utvecklingsklubb. Då låg de lite mitt i tabellen och jag tänkte att det var ett bra steg och det har varit ett jättebra steg. Men det blev också en klubb man gick till där man fick uppnå mycket mer jättesnabbt. Mycket snabbare än man trodde att man skulle uppleva. Typ första året när man kom och man fick uppleva att ta både cupguld och serieguld första säsongen, det kändes helt overkligt. Och förra året att få vara med i Champions League, det har varit jättekul. Hammarby har gett mig mycket mer än jag trodde man skulle få, avslutar Sørbo.