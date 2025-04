Tre målvakter på tre omgångar för AIK: ”Inte optimalt”

Tre omgångar har spelats.

Tre målvakter har spelat för AIK – mot Malmö FF väntar även en ny förändring jämfört med senast då Serina Iddrisu Backmark är avstängd.

– Det är klart att det inte är optimalt, men jag tycker att alla har gjort det bra när de kommit in och spelat, säger AIK:s lagkapten Jennie Nordin till FotbollDirekt.

I premiären mot Linköping FC vaktade unga Ella Agnekil AIK:s mål.

Mot Piteå var det Serina Iddrisu Backmark som fick chansen och hon fick även starta nu senast mot IFK Norrköping, men då blev hon utvisad och Jada Whyman fick hoppa in.

AIK har alltså använt sig av tre målvakter på tre matcher och när man nu ställs mot Malmö FF kommer startmålvakten på nytt vara någon annan än sist, då Backmark är avstängd.

Att inte ha kontinuitet på målvaktposten är långt ifrån optimalt, samtidigt tycker lagkapten Jennie Nordin att samtliga har gjort det bra.



– Det är klart att man gärna vill spela in sig med det laget som ska spela matcher, samtidigt så tränar vi tillsammans varje dag och nu har vi haft lite problem på målvaktsposten under försäsongen och inför de första omgångarna. Det är klart att det inte är optimalt, men jag tycker att alla har gjort det bra när de kommit in och spelat. Vi känner oss väldigt trygga med allihopa, sen framöver så kanske man hoppas på lite mer kontinuitet så att både dem och vi i backlinjen känner oss sammansvetsade ordentligt, säger hon till FotbollDirekt.



Härnäst väntar som som sagt Malmö FF för AIK, det är första gången Gnaget ställs mot nykomlingarna och Jennie Nordin ser fram emot matchen.



– Det ska bli väldigt kul, vi har inte spelat mot Malmö någon gång. Jag har hört det ryktas om att de kommer med lite folk och våra supportrar är väldigt taggade på Malmö, så det blir nog en väldigt spännande match och en rolig inramning på den.

Matchen mellan AIK och Malmö FF spelas imorgon, lördag, med avspark 13.00 på Skytteholms IP.