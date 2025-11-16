TRE PUNKTER: ”Bara att ge henne vad hon vill ha Smárason”

Hammarby körda över IF Brommapojkarna i den damallsvenska slutomgången.

FotbollDirekts Rasmus Hjortling var på plats på Kanalplan.

Här kommer tre punkter efter överkörningen på Södermalm.

Foto: Bildbyrån

Fram med checkboken Smárason

Julie Blakstads kontrakt med Hammarby löper ut vid årsskiftet och efter hennes succésäsong så kan det nog bli mycket svårt för Bajen att för behålla henne.

Hammarby går troligen mot en hel del förändringar i vinter med rykten kring Smilla Holmberg och det är inte heller otänkbart att bud kan komma på Ellen Wangerheim.

Att behålla alla nyckelspelare kommer att vara en omöjlighet för sportchef Arnor Smárason, men i min mening bör kanske Blakstad vara den man försöker hårdast med. Det är helt enkelt bara för islänningen att ta fram checkboken och komma med ett finfint kontraktsförslag.

En kontraktsförlängning som kan bli guldvärd

Samtidigt som Hammarby troligen går mot en hel del förändring till nästa säsong så har ett par spelare redan säkrats upp.

Nyligen skrev Vilde Hasund på ett nytt kontrakt med Bajen och med två fullträffar idag visade hon återigen hur viktig hon är för Stockholmsklubben.

I och med allt som kan komma att hända i vinter så tror jag att ha säkrat upp norskan redan kan komma att visa sig vara otroligt viktigt. En Hasund i toppform kan absolut vara helt avgörande för hur Hammarby kommer att fungera 2026.

Bara att ladda om snart för BP

Redan inom loppet av 15 minuter så hade Hammarby träffat ramen två gånger och kort därefter kom hemmalagets första mål. Efter det rann det iväg och BP var väl bortsett från ett par halvchanser aldrig riktigt nära att hota Hammarby.

Parallellt med detta så vann FC Rosengård mot Linköpings FC, något som innebär att det är BP som får kvala för att hålla sig kvar i damallsvenskan och det blir bara att hoppa upp på hästen igen för BP. Redan på torsdag är nämligen första kvalmatchen mot Kif Örebro i Örebro och returen i Stockholm spelas på söndag.