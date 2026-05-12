TRE PUNKTER: ”Elin ”derbydrottningen” Sørum”

Djurgården tog emot Hammarby under tisdagen.

Då tog Hammarby revansch från i fjol efter Elin Sørums dubbel.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tre punkter från matchen.

Äkta derbyväder

Derby, kallt och regn och rusk. Det är väl så man beskriver ett riktigt anrikt derby. Precis så fick vi även idag. Anrik arena med väder som var perfekt för snabbfotboll, tacklingar och misstag. Ändå en charm i höstkänslan. De må varit kallt med publiken körde hårt ändå, både Djurgården och Hammarby bjöd upp till läktarkamp.

Elin ”derbydrottningen” Sørum

Hammarby var de laget som ägde matchen men för att vinna måste bollen gå i mål. Nu gick den ju i mål gånger två men Bajen har en hel del chanser som inte sitter, kanske på grund av slarv, nervositet och annat men resultatet hade kunnat se rätt så annorlunda ut. Däremot ska man hylla Elin Sørum, hon jobbar riktigt hårt och hon har blivit Hammarbys givna målskytt och förvaltar chanserna. Hon ägde matchen totalt och det var hon och sina lagkamrater mot Djurgården.

Djurgården gick inte att känna igen

I fjol stod Djurgården som segrare och då tycker jag att man kunde se derbykänslan inom laget. Man såg varför det var viktigt att vinna och att motståndet var något speciellt. Nu reagerar Djurgården som att det var en vanlig match, inget hat, inga känslor och inga hård dueller. Man undrar vad som gjorde skilladen? Konstgräset, tränaren eller Mimmi Wahlströms frånvaro.