TRE PUNKTER: ”Förbannelsen är bruten – hatten av för Häcken”

STOCKHOLM. BK Häcken har gjort det – denna lördag säkrades SM-guldet.

Hisingeklubben gjorde jobbet och besegrade Djurgårdens IF på Kristinebergs IP.

Här är FD:s Rasmus Hjortling med tre punkter efter matchen.

Äntligen för BK Häcken – förbannelsen är bruten

För första gången som BK Häcken är klubben svenska mästare på damsidan.

År av andraplatser har nått sitt slut och Hisingeklubben kan äntligen titulera sig mästare och på vilket sätt man gjort det.

Säsongen inleddes tufft och efter bara ett par omgångar snackades det om att guldet var borta, men Häcken fortsatte tro på sin metod och tack vare den tron så är man nu bäst i Sverige.

Det är bara att säga hatten av till alla spelare, ledare och personal i klubben.

Alice Bergström borde vara ett namn för Tony Gustavsson

Alice Bergström fick ingen plats av Tony Gustavsson i den senaste landslagssamlingen utan det blev spel i U23-landslaget, men när det är dags för nästa landslagstrupp tycker jag nog att Bergström måste få chansen.

Hon stod för en mycket imponerande insats idag igen när guldet bärgades och samtidigt som Tony måste våga ge henne chansen ställer jag mig även frågan hur länge till Häcken får behålla henne.

Oroväckande med Jusu Bah

SM-guldet är säkrat och det var vild glädje i Häcken vid slutsignal, men allt är inte bara positivt för de nyblivna svenska mästarna.

I mitten av den andra halvleken åkte Monica Jusu Bah på en smäll och efter att ha fått behandling en kortare tid så byttes Häcken-stjärnan ut.

Smått oroväckande med tanke på dubbelmötet med Inter i Europa Cup som inleds kommande vecka, men förhoppningsvis för Häcken så var bytet en säkerhetsåtgärd.