TRE PUNKTER: “Kan bli ett riktigt tungt tapp för AIK”

AIK tog emot Vittsjö i damallsvenskan.

Då vann gästerna med 2–1.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tre punkter från matchen.

Foto: Bildbyrån

Inget värmde på Skytteholm

Det var kallt och höstigt väder på Skytteholm och AIK:s spel värmde inte. Hemmalaget kunde få till en hel del snygga passningar, löpningar och anfall. man ser verkligen att AIK kan och vilken höga kvalitet dem kan hålla, men ändå var stora delar av deras spel slarvig och gnäll. Om de slutar slarva så kan det bana vägen upp i tabellen, men det måste bli en förändring där. Det var tre spelare som enligt mig gjorde en bra insats, nämligen Nova Selin och Villemo Dahlqvist som kom in med snabba ben och en vilja att förändra matchbilden.

Vittsjös starka insats på plan och läktaren

Gästerna Vittsjö tog kvitterade i minut 50 och kunde bara tio minuter senare ta ledningen efter att Linda Sembrant gjort en jättemiss och gett bort bollen precis vid straffområdet. Det var ett starkt Vittsjö på planen som visade hur lågt man kan gå med ett starkt kollektiv och en bra laganda. Men Vittsjö-supportrarna kunde bjuda upp till läktarkamp med sina 20-tal supportrar på plats för att heja fram sitt lag från Skåne till en seger.

Skadedrabbad match – Selin utbytt skadad

Det var en underlig match sett till skador. Det var en väldigt fysisk match och det blev många dueller. Det var många som fick vård och en del spelare fick byta på grund av skada, en av dem var AIK:s supertalang Nova Selin. Det kan bli ett riktigt tungt tapp och en mardröm för AIK om hon kommer att saknas en längre period.