STOCKHOLM. Hammarby krossade IFK Norrköping med 4–0.

Det betyder att Hammarby har säkrat spel i Europa 2026.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tre punkter från matchen.

Foto: Bildbyrån

Norskt målkalas

Julie Blakstad och Anna Jøsendal stod för Hammarbys mål. Blakstad satte in en välplacerad boll med lite hjälp av ribban i första halvlek och sedan satte Jøsendal dit två kanoner i andra halvlek. Ett välplacerat 2–0 mål och sedan en straff. En seger som gjorde att klubben säkra europaspel nästa säsong men som också såg till att det fortfarande finns en lite guldstrid kvar, även om det är tajt.

Edrud briljerade i mål

Hammarby tvingades till målvaktbyte då inlånade Melina Loeck skadat fingret. Istället kom Moa Edrud in i mål och imponerade. Hon gjorde en del vassa räddningar och hade hela tiden en bra kommunikation med laget. Edrud har stått en hel del matcher i år då Anna Tamminen saknades i våras men om Loeck är borta under resten av säsongen är Moa Edrud en riktigt bra ersättare.

Norrköpings svit är bruten

IFK Norrköping har haft en otrolig höst. 13 raka matcher obesegrade och 6 raka segrar. Men nu är den sviten över. Hammarby på bortaplan var för tufft och drömmen om en Europaplats ser inte ut att gå i uppfyllelse. En tuff dag för Peking när man förlorar både sviten och Europaplatsen. Men de gör en godkänt insats och har mycket fint att pta med sig från den här matchen.