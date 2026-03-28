Tre punkter: ”Nova Selin är glödhet”

Damallsvenskan sparkades igång under lördagen.

Då vann AIK med 1–0.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tre punkter från matchen.

Nova Selin är glödhet

17-åriga Nova Selin blev damallsvenskans första målskytt efter att ha slagit till redan i den tredje minuten. Hon driver bollen, är pigg och kommer i år bli än mer stabil för att kunna blomma ut än mer. Nova Selin kommer nog bli lagets viktigaste spelare i år. 17-åringen blir en spelare att hålla koll på denna säsongen, hon kommer vara delaktig i mycket.

Olivia Garcia kommer blomma ut i AIK

Inlånade Olivia Garcia kommer blomma ut i AIK. Idag fick hon inte till det som hon ville men man ser kvaliteten i hennes spel och hur hon jobbar framåt. Hon kommer bli en fin del av AIK:s offensiv men det blir tråkigt i sommar när hennes låneavtal går ut.

Känslorna svallade i premiären

Riktigt mycket känslor på fotbollsplanen denna premiärdag. Flera dispyter mellan spelare, kort till bänken och till och med lite bråk. Från läktarhåll var det också en hel del starka känslor och många som protesterade över domslut. Fotboll är känslor och det visar sig återigen. Tess Olofsson fick mycket jobb för att hålla alla nöjda och försöka motverka än mer bråk.