TRE PUNKTER: ”Var sanningens ord – det här bådar gott”

SOLNA. Djurgården är derbyvinnare.

Efter en imponerande batalj på Skytteholm.

FotbollDirekts Rasmus Hjortling kommer här med tre punkter efter derbyt.

En briljant taktiskt batalj i den första halvleken

Den första halvleken slutade mållös och det var rätt så händelsefattigt på Skytteholm.

Analysen skulle kunna stanna där, men då missar man den taktiska briljans som visades upp av båda lagen.

Visst hade AIK en period som var lite tuff när Djurgården kom förbi mycket på vänsterkanten, men när det rättades till så försvarade man exemplariskt i sitt block.

Djurgården som var bollförande under stora delar av den första halvleken imponerade genom att inte bjuda på något. Vid de få tillfällen man tappade bollen i farliga lägen så centrerades försvaret snabbt och AIK fick i stort sett inga ytor att ställa om på.

Så en ”tråkig 0–0-halvlek” i alla ära, den första halvleken på Skytteholm bjöd i mina ögon på mycket, även om det inte blev några mål.

Norskan derbydrottning även denna gång

Therese Åsland blev stor derbydrottning när Djurgården körde över AIK på Stockholms stadion i våras.

Idag var det dags för norskan att återigen visa vägen för sitt lag.

Dif-kaptenen har varit avgörande i flera matcher den här säsongen och idag var inget undantag. Blåränderna tilldelades en straff i slutskedet av matchen och Åsland var säkerheten själv.

Kvitto på hans ord – det här bådar gott för Stockholmsfotbollen

”Det visar att damfotbollen i Stockholm är väldigt stark”.

Så sa Djurgårdens tränare Marcelo Fernandez till FotbollDirekt inför dagens tvillingderby och han fick onekligen rätt.

Derbyna mellan AIK och Djurgården har de senaste åren inte varit toppmatcher eller matcher där sportslig jämnhet varit något att räkna med, nu känns det som att vi är på väg mot en förändring där.

Denna lördag på Skytteholm bjöds vi på det mesta man kan önska sig när två topplag ställs mot varandra. Det var kamp, det var grinigt och det var dramatik.

För mig är det det jag vill ha från ett derby och ett kvitto på att damfotbollen i Stockholm verkligen är stark och på väg åt rätt håll.