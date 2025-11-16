Tredje kvalet på fyra år för BP: ”Vi vet vad som krävs”

KANALPLAN. Kvalspel för att hålla sig kvar i damallsvenskan väntar IF Brommapojkarna.

Detta är tredje gången på fyra år som klubben ställs inför just denna utmaning.

– Det är väl klart att man har fått lite erfarenhet av den här situationen, säger Frida Thörnqvist efter dagens förlust mot Hammarby.

Foto: Bildbyrån

Den damallsvenska säsongen avslutades denna söndag, men för IF Brommapojkarna återstår alltjämt två otroligt viktiga matcher. I och med dagens storförlust mot Hammarby, samtidigt som FC Rosengård slog FC Linköping, så står det klart att BP tvingas kvala för att behålla sin plats i damallsvenskan. Med ett bättre resultat på Kanalplan hade kontraktet kunnat säkras i dag, men det är inte i dag man tappar det menar Frida Thörnqvist.

– Någonstans är det klart att Bajen är det bättre laget på papper redan innan. Jag tycker väl egentligen att vi sumpar chansen i några matcher tidigare där vi borde tagit tre poäng. Det är klart att det är surt nu, det är aldrig roligt att förlora matcher, men man får försöka släppa den här fort för nu har vi två andra viktiga matcher som vi måste lägga fokus på, säger hon efter matchen mot Bajen.

Årets kvalspel är BP:s tredje på fyra år och 25-åringen medger att man som BP-spelare börjar tröttna på det här. Hon tycker även att laget förtjänat mer i år än vad man fått.

– Helt klart och jag tycker att vi är ett bättre lag än vad tabellen visar. I år tycker jag att vi borde ligga högre upp, men vi har tappat väldigt många onödiga poäng, släppt in väldigt många billiga mål och då ligger man där nere.

Vad skulle du säga är den största anledningen till det?

– Det är svårt att sätta fingret på det nu, men jag tycker väl att vi inte riktigt fått ihop de taktiska delarna och fått ihop laget som vi borde få. Ibland kanske vi borde gått in med en bättre taktik än vad vi gjort, så det ligger väl både på oss men också mycket på de runt omkring att få ihop det, få ut det bästa av laget och det bästa av varje spelare. Sen är det inte den här matchen, vi borde ha gjort det mycket bättre tidigare.

I kvalet ställs IF Brommapojkarna denna gång mot Kif Örebro och just att man är van vid den här situationen kan ändå vara en liten fördel enligt Thörnqvist.

– Ja, det är väl klart att man har fått lite erfarenhet av den här situationen, vi har varit här förut, vi vet vad som krävs. Vi vet att vi behöver ladda om snabbt så lite fördel kanske man ändå har att man har varit i de här lägena. Man får helt enkelt bara göra det bästa av det.

Det första kvalmötet spelas i Örebro på torsdag, returen i Stockholm går sedan av stapeln på söndag.