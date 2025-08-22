Trots skitvädret – stark publiksiffra för Bajen 

Hammarby damfotboll fortsätter att gå starkt publikmässigt.

Trots kraftigt regn i Stockholm ikväll så väntar ännu en gång en välfylld arena.

Hammarbys publik har gjort sig ett namn internationellt och har av internationell press beskrivits som världens bästa dampublik.

”Hammarby supporters are showing what the future of women’s football fandom could look like” skrev BBC i november förra året.

Och den starka utvecklingen håller i sig Inför kvällens toppmöte i damallsvenskan så uppges 1700 biljetter nu sålda, trots det onda pågående vädret och bara 1022 platser under tak.

Ännu en imponerande siffra är på gång, liksom i den förra omgången 1722 åskådare mot jumbon Alingsås – en match som konkurrerade med herrarnas allsvenska spel och Europaspel parallellt.

Den starka publikutvecklingen har allt mer gjort att Hammarby fotboll väckt frågan om en ny betydligt större arena än Kanalplan, någonting klubbens vd Markus Nilsson har uttalat för FotbollDirekt.

”Det inte är en underdrift att våra damer behöver en ny arena. Det svåra är att hitta en markyta men allt går att lösa. Vi vill ha en ny lösning. Det nuvarande räcker helt enkelt inte.

”Får vi drömma så vill vi ha en ny arena där gamla Söderstadion låg. Det är drömmen”.