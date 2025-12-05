Tung internationell framgång för Hammarbys supportrar
Hammarbys supportrar har fått en stor internationell utmärkelse.
Supportrarna kring Bajens dammatcher har av magasinet FourFourTwo utsetts till årets bästa.
”Ingen annan supporterbas inom damfotbollen kan mäta sig med ultras från den svenska klubben Hammarby, som dyker upp i tusental till varje match, med tifon i handen”.
Det är så det ansedda internationella magasinet FourFourTwo motiverar beslutet att prisa Hammarbys supportrar.
Simon Sandström, som driver Facebooksidan Bajenland, har länge engagerat sig i Hammarbys damsektion och han visar nu stolthet efter den fina utmärkelsen.
Sandström finns även med i FourFourTwos artikel.
– Utan den privata gruppen av killar och tjejer som gör allt målande, skulle vi inte vara över hela världen, säger han till FourFourTwo.
