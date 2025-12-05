Tung internationell framgång för Hammarbys supportrar 

Hammarbys supportrar har fått en stor internationell utmärkelse.

Supportrarna kring Bajens dammatcher har av magasinet FourFourTwo utsetts till årets bästa.

Foto: Bildbyrån

”Ingen annan supporterbas inom damfotbollen kan mäta sig med ultras från den svenska klubben Hammarby, som dyker upp i tusental till varje match, med tifon i handen”.

Det är så det ansedda internationella magasinet FourFourTwo motiverar beslutet att prisa Hammarbys supportrar.

Simon Sandström, som driver Facebooksidan Bajenland, har länge engagerat sig i Hammarbys damsektion och han visar nu stolthet efter den fina utmärkelsen.

Sandström finns även med i FourFourTwos artikel.

– Utan den privata gruppen av killar och tjejer som gör allt målande, skulle vi inte vara över hela världen, säger han till FourFourTwo.