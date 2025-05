TV: Almqvist räddade poäng mot Norrköping

Under måndagskvällen ställdes Djurgårdens IF mot IFK Norrköping.

Detta i den sjätte omgången av damallsvenskan.

Då talade mycket för att bortalaget skulle få med sig alla tre poäng – sedan kvitterade Tove Almqvist i slutminuterna.



Det såg ut att bli förlust för Djurgården när Blåränderna tog emot IFK Norrköping i damallsvenskan under måndagen.



Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen men på övertid slog Tove Almqvist till och gjorde 1–, vilket blev poängräddande för Djurgården.



Det betyder att Djurgården ännu inte har förlorat den här säsongen, efter tre vinster och tre oavgjorda matcher.



Gästande IFK Norrköping fick som sagt en bra start på matchen. Jada Conijnenberg gjorde matchens första mål redan i den 15:e minuten.



Kvitteringen kom på stopptid, när Tove Almqvist slog till och frälste Djurgården.



Det här var Djurgårdens tredje oavgjorda match den här säsongen.



IFK Norrköpings nya tabellposition är sjunde plats, medan Djurgården är på andra plats.



I nästa match, lördag 10 maj 15.00, har Djurgården Linköping borta på Bilbörsen Arena, medan IFK Norrköping spelar borta mot Rosengård.



Texten är delvis framtagen med hjälp av AI.