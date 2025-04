TV: Djurgården fortsatt obesegrade i damallsvenskan

Under fredagen hade Djurgården rest ner till Vittsjö för att spela damallsvensk fotboll.

Väl där skulle Stockholmslaget ta sin tredje seger för året – och fortsatt vara obesegrade.

Detta efter att Mimmi Larsson och Olivia Ulenius gjort varsitt mål – och Vittsjös Jaida Nyby ett.

Efter tre damallsvenska omgångar stod Djurgårdens IF på sju inspelade poäng. Vittsjö, som tog emot Blåränderna under fredagen, hade i sin tur vunnit, kryssat och förlorat en match.



På Vittsjö IP skulle den första halvleken sluta mållös.



Tidigt i den andra halvleken skulle Mimmi Larsson inleda vad som kom att bli ett riktigt målkalas.



Bara tio minuter senare skulle Vittsjö kvittera, genom Jaida Nyby. Det oavgjorda resultatet stod sig dock inte länge, då Djurgården tog ledningen sju minuter senare.



Olivia Ulenius mål blev matchens sista vilket innebär att Djurgården kliver upp i temporär serieledning på tio poäng.



Vittsjö är i sin tur åttonde bäst i damallsvenskan just nu.