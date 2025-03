TV: Duras tvåmålsskytt i segern mot Alingsås

Djurgården gjorde jobbet mot nykomligen Alingsås.

Lucia Duras gjorde två av målen i 4-1-segern.

– Jag är jättestolt över gruppen, säger hon till Viaplay efter matchen.



Det blev Djurgården som vann matchen borta mot Alingsås IF i Damallsvenskan på lördagen.



Det var andra raka segern för Djurgården, efter 2–1-segern mot Kristianstad i premiären.



Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Karin Lundin till och gav Alingsås IF ledningen.



I 53:e minuten nätade Lucia Duras för första gången, framspelad av Therese Åsland och kvitterade för Djurgården.



I den 72:a minuten gav Sura Yekka Djurgården ledningen på pass av Camille Ashe.



I 75:e minuten ökade Lucia Duras ledningen ytterligare på pass av Olivia Ulenius.



1–4-målet kom på stopptid, när Mimmi Larsson slog till och gjorde mål framspelad av Therese Åsland.



Nästa motstånd för Djurgården är Piteå. Lagen möts lördag 12 april 13.00 på Stockholms Stadion.



Djurgårdens tvåmålskytt Lucia Duras var stolt över gruppens mentalitet efter matchen.



– Vi var inte nöjda alls med första halvlek och tog för lång tid på oss. Tuff första halvlek. Jag är jättestolt över gruppen. Nu kan vi bevisa att vi kan ligga under men ändå ha mentaliteten att vända matchen, säger Duras till Viaplay.



Texten är delvis framtagen med hjälp av AI.