TV: Expertens tokhyllning: ”Kan bli dyrast genom tiderna”

Felicia Schröder, 18, gör toksuccé.

Enligt experten Pär Lagerström kan hon bli en av de dyraste försäljningarna någonsin.

– Det är exceptionellt, och det är även på världsnivå, säger han i Viaplays Tiki Taka-studio.

Foto: Bildbyrån

✔️ Se hela diskussionen om Schröder i spelaren oven!

Med 29 (!) gjorda mål på 24 matcher i damallsvenskan har 18-åriga Felicia Schröder fått sitt ordentliga genombrott i år. Häckens supertalang öser in poäng och har tidigare uppgets dra till sig intresse från utlandet.

Det ser dock inte ut att bli en flytt i vinter för Schröder. I somras skrev hon ett nytt kontrakt med Häcken, som enligt uppgifter gjorde henne till damallsvenskans bäst betalda spelare, och sportchef Christian Lundström bekräftade nyligen att planen är att hon ska gå klart gymnasiet innan hon lämnar Sverige.

– Hon har potential att bli en av världens dyraste försäljningar genom alla tider. Över tio miljoner garanterat, skulle jag säga, säger experten Pär Lagerström i Viaplays Tiki Taka-studio.

Schröder. Foto: Bildbyrån

– Hon slog igenom när hon var 15 och gjorde mål från att hon var 16 år. Hela tiden har hon en kurva som går uppåt. Det är exceptionellt, och det är även på världsnivå skulle jag vilja påstå, fortsätter Lagerström.

Häcken toppar den damallsvenska tabellen med två matcher kvar att spela.