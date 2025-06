Grabus sänkte Rosengård – efter Janssons utvisning

Under lördagen ställdes AIK mot FC Rosengård i damallsvenskan.

Då kom en aktion att bli matchavgörande.

Detta efter att bortalagets Emma Jansson dragit ner Adelisa Grabus i straffområdet och AIK-spelaren gjort mål från elva meter.

Efter nio damallsvenska omgångar hade AIK spelat in 13 poäng och befann sig i mitten av tabellen.



Detsamma gällde FC Rosengård, som även de hade spelat in lika många poäng.



Under lördagen ställdes de två mittenlaget mot varandra på Skytteholms IP i Solna i en match om tre viktiga poäng.



Den skulle till slut AIK vinna – efter att Adelisa Grabus gjort mål från elva meter i den andra halvleken.



AIK har tre segrar, en oavgjord och en förlust på de senaste fem matcherna, medan Rosengård har en vinst och fyra förluster. Det här var AIK:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds fjärde uddamålsförlust.



I nästa match, lördag 14 juni 15.00, har AIK BK Häcken borta på Bravida Arena, medan Rosengård spelar borta mot Linköping.



Se höjdpunkterna från matchen i spelaren ovan.



Texten är delvis framtagen med hjälp av AI.