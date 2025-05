TV: Häcken krossade Alingsås – med sex olika målskyttar

BK Häcken har ryckt upp sig efter den tuffa starten i damallsvenskan.

Under fredagskvällen tog man emot nykomlingarna Alingsås – och vann med hela 6-1.

Detta med sex olika målskyttar från hemmalaget.



Det blev en klar seger för BK Häcken mot Alingsås IF hemma i Damallsvenskan. Matchen slutade 6–1 till ”Getingarna”.



Segern var BK Häckens femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.



Det var också hemmalaget som gjorde det första målet. Felicia Schröder gjorde målet framspelad av Anna Anvegård, redan i 20:e minuten.



BK Häcken gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen, genom Monica Jusu Bah på pass av Felicia Schröder.



Därefter skulle målfesten dra igång på riktigt.



Detta då man ökade på ledningen till 3–0 i 58:e minuten, gjorde 4-0 två minuter senare och 5-0 två minuter efter det.



Alingsås IF reducerade till 5–1 i 63:e minuten, genom Karin Lundin.



BK Häcken ökade på ledningen till 6–1 sju minuter senare genom Helena Rodriguez Sampaio framspelad av Alice Bergström.



Nästa motstånd för BK Häcken är Rosengård. Lagen möts lördag 24 maj 15.00 på Malmö IP.



