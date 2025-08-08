TV: Linköping fortsatt illa ute – föll stort mot Växjö

Linköpings FC är illa ute i damallsvenskan.

Under fredagen ställdes man mot Växjö DFF på hemmaplan – och föll med 4-0.

Detta efter att bortalaget gjort tre av målen i den första halvleken.

Det är ingen rolig säsong som Linköpings FC går igenom i damallsvenskan.

Inför dagens återstart stod man på fem poäng efter tolv spelade matcher. Det gör man även efter 13.

Detta då dagens motstånd, Växjö DFF, var flera nummer för stora och hade avgjort matchen efter den första halvleken.

I den 25:e minuten gjorde Suzu Amano 1-0 för gästerna innan Ebba Wieder fyllde på till 2-0 tio minuter senare. Strax innan paus skulle också det tredje komma, genom Larkin Katherine Russell, som även fyllde på till 4-0 i den andra halvleken.

De tre poängen innebär att Växjö klättrar upp till en tiondeplats i tabellen med 14 poäng – samtidigt som LFC är nästjumbo med sina fem.