Foto: Bildbyrån

TV: Linköping tog viktig seger mot BP – De Jongh tvåmålsskytt

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Linköping FC tog en skön seger i bottenstriden i Damallsvenskan.
De slog BP på hemmaplan 4–1. 

Linköping FC säkrade på söndagen en efterlängtad seger i bottenstriden i Damallsvenskan när de slog BP med 4–1 på hemmaplan.

Michelle De Jongh blev tvåmålsskytt och gav LFC en drömstart redan efter åtta minuter.

BP svarade visserligen snabbt genom ett nickmål av Ellen Toivio, men Linköping höll ledningen i paus efter ytterligare ett mål av De Jongh. I andra halvlek fortsatte hemmalaget att pressa, och Lisa Björk satte 3–1 tidigt.

Lagkaptenen Jonna Andersson avslutade målskyttet med en hörna som via en BP-spelare hamnade i mål, vilket fastställde slutresultatet 4–1.

Segern var Linköpings fjärde för säsongen och ger laget andrum i bottenstriden, med tre poäng upp till kvalplatsen inför de fem sista omgångarna.

Den här artikeln handlar om:

