TV: MFF besegrade Linköping efter fräckis

Malmö FF tog emot krislaget Linköpings FC under lördagen.

Då skulle en fräckis från Sara Kanutte Fornes räcka till en 2-1-seger för de Himmelsblå.

Foto: Bildbyrån

Topplaget, och nykomlingarna, Malmö FF välkomnade krislaget Linköpings FC till Eleda stadion under lördagen.

Då skulle Sara Kanutte Fornes bli stor hjälte för de Himmelsblå.

Redan i den tolfte minuten slog hon till med sitt första mål för dagen, innan hon åtta minuter senare stod för en fräckis.

Anfallaren noterade att bortalagets målvakt Cajsa Andersson stod långt ute och valde då att chippa in bollen från distans, till 2-0.

I den andra halvleken reducerade Linköping till 2-1 genom Moira Kelley, men lyckades inte få med sig någon poäng.

Resultatet innebär att Malmö FF fortsatt är trea i damallsvenskan och LFC nästjumbo i tabellen.





