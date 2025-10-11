Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

TV: Ny förlust för FCR – föll mot Djurgården

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Krisen allt djupare för FC Rosengård.
Under lördagen kom en ny förlust.
Man föll mot Djurgården med 2-1.

Foto: Bildbyrån

FC Rosengård har åkt på ytterligare en förlust. Under lördagen fick man se sig besegrade av Djurgårdens IF.

I den 48:e minuten spelade Olivia Ulenius bollen från vänsterkanten in mot straffområdet. Rosengårds målvakt Murphymissbedömde bollbanan, och bollen gick via stolpen in i mål.

Djurgården tog sedan hem segern med 2–1. Ulenius stod för båda målen, där det andra kom genom ett distansskott, innan Emma Jansson satte en straff för Rosengård i den 89:e minuten.

Förlusten innebär Rosengårds åttonde raka nederlag och laget ligger kvar på negativ kvalplats. Djurgården klättrar till fjärde plats och närmar sig Malmö på tredjeplatsen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt