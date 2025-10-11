TV: Ny förlust för FCR – föll mot Djurgården
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Krisen allt djupare för FC Rosengård.
Under lördagen kom en ny förlust.
Man föll mot Djurgården med 2-1.
FC Rosengård har åkt på ytterligare en förlust. Under lördagen fick man se sig besegrade av Djurgårdens IF.
I den 48:e minuten spelade Olivia Ulenius bollen från vänsterkanten in mot straffområdet. Rosengårds målvakt Murphymissbedömde bollbanan, och bollen gick via stolpen in i mål.
Djurgården tog sedan hem segern med 2–1. Ulenius stod för båda målen, där det andra kom genom ett distansskott, innan Emma Jansson satte en straff för Rosengård i den 89:e minuten.
Förlusten innebär Rosengårds åttonde raka nederlag och laget ligger kvar på negativ kvalplats. Djurgården klättrar till fjärde plats och närmar sig Malmö på tredjeplatsen.
Den här artikeln handlar om: