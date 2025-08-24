TV: Piteå tog viktig seger – Österlind utvisad

Piteå IF tog tre viktiga poäng denna söndag.

Detta då man besegrade bottenkonkurrenten Alingsås IF.

Bortalaget vann till slut med 3–1.

Foto: Bildbyrån

Bottenmötet mellan Alingsås IF och Piteå IF inleddes med blodiga scener.

Detta då hemmalagets Ina Österlind tidigt blev utvisad efter en hög spark där Piteås Olivia Holm träffades i huvudet.

I slutet av den första halvleken kom sedan två mål på korttid, först tog Piteå ledningen genom Maria Henriksson men bara minuten senare kvitterade Alingsås genom Moa Öhman.

Piteå skulle dock avgöra matchen, detta genom Saga Swedman och Emma Viklund som stod för varsitt mål i slutet av den andra halvleken.