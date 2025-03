TV: Rosengård tog andra raka – slog Växjö borta

FC Rosengård fortsätter att vinna fotbollsmatcher.

Under lördagen ställdes man mot Växjö DFF på bortaplan.

Då såg Emilie Woldvik till att samtliga tre poäng landade hos Skåne-laget.

Målet i den första halvleken blev matchens enda när Rosengård vann med 1–0 borta mot Växjö i Damallsvenskan.



Fullträffen kom till efter att bortalagets norska nyförvärv Emilie Woldvik hamnade helt fri i straffområdet och kunde placera in det matchavgörande målet.



Det var andra raka för Rosengård, efter 1–0-segern mot Piteå i premiären.



Det här var Rosengårds andra uddamålsseger.



Nästa motstånd för Växjö är Alingsås IF. Lagen möts lördag 12 april 15.00 på Visma Arena. Rosengård tar sig an Hammarby borta måndag 14 april 19.00.



