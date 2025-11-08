TV: Rosengård tog blytung seger – Imo stor hjälte

Anam Imo blev matchhjälte när Rosengård tog en sen 1–0-seger borta mot Piteå.

Därmed plockade man viktiga poäng i bottenstriden i damallsvenskan.



Foto: Bildbyrån

Rosengård hade före mötet med Piteå åkt ned på kvalplats efter 13 matcher utan seger. Laget behövde vinna för att minska avståndet till säker mark.

Matchen såg länge ut att sluta mållös, men på tilläggstid avgjorde Anam Imo och frälste laget. Segern gav tre blytunga poäng och minskade gapet till Brommapojkarna, som befann sig på säker mark, från tre till en poäng.

I den sista omgången väntar Linköping för Rosengård, medan Brommapojkarna möter Hammarby.