TV: Växjö vände underläge till kryss – Bodin hjälte

Växjö tog emot AIK under lördagen och Stockholmslaget såg länge ut att gå vinande ur striden.

AIK-talangen Nova Selin, med hjälp av Olivia Garcia, gjorde matchens första mål redan efter två minuter av matchen. Sedan kunde Olivia Garcia göra ett eget mål innan halvtimmen var spelad ledde gästerna med 2–0.

I slutet av första halvlek kunde lagkapten Elin Nilsson reducera för Växjö.

Första halvlek slutade 1–2.

I den 68:e minuten kunde Olivia Garcia slå till igen och utökade för ”gnaget”. Då såg det kört för Växjö att ta poäng.

Maja Bodin kunde dock ge smålandslaget hopp igen efter att ha reducerat med dryga kvarten kvar. Bara tio minuter senare slog Bodin till igen och såg till att matchen slutade oavgjort.

AIK ligger nu sexa i tabellen och Växjö på ett åttonde plats.

Startelvor:

Växjö DFF: Bay Østergaard – Raijas, Broman, Persson, Redenstrand – Amano, Nilsson, Högh Nielsen – Berbatovic, Bodin, Swedman.

AIK: Dannbäck – Oskarsson, Sembrant, Reidy, Lindstedt – Famili, Junetoft, Selin – Bogucka, Garcia, Björnberg.