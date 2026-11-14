Två trotjänare lämnar IFK Norrköping

IFK Norrköping tappar två rutinerade spelare efter säsongen.

Målvakten Sofia Hjern och backen Ebba Handfast lämnar när kontrakten går ut.

– Åtta år är en lång tid, säger Hjern.

Sofia Hjern och Ebba Handfast har varit med om IFK Norrköpings resa från lägre divisioner till toppen av damallsvenskan. Nu lämnar båda klubben.

Målvakten Hjern kom inför säsongen 2019, när laget spelade i division 1, och har gjort över 150 seriematcher för klubben.

– Det var mycket känslor inne i det rummet. Mitt beslut har växt fram under året inom mig, men att säga det högt inför alla i laget gjorde det så verkligt. Å ena sidan finns det en spänning över vad framtiden kan ge, men å andra sidan också en liten sorg och mycket minnen. Åtta år är en lång tid, säger hon till klubbens hemsida.

Helt stängd är dörren dock inte.

– Ja. Det finns ett ”på återseende” i det.

Handfast kom inför säsongen 2022 och har gjort över 100 seriematcher för Peking. Bara Hjern har gjort fler.

Båda tackas av före söndagens sista omgång hemma mot AIK, där en poäng räcker för att säkra kontraktet.