Klart: Svensk domare får toppmatchen i Nations League

Glenn Nyberg ska döma när Tyskland tar emot Nederländerna.

Matchen i Berlin kan avgöra gruppen.

Tre andra svenskar ingår i domarteamet.

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Uefa meddelar att Glenn Nyberg har fått förtroendet att döma mötet mellan Tyskland och Nederländerna i Nations League. Med sig har han de assisterande domarna Mahbod Beigi och Andreas Söderkvist, och fjärdedomaren Adam Ladebäck.

Det står mycket på spel i Berlin. Nederländerna leder gruppen med elva poäng, före Tyskland och Grekland som båda har åtta. Med en poäng säkrar Nederländerna gruppsegern.