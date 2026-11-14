Klart: Svensk domare får toppmatchen i Nations League
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Glenn Nyberg ska döma när Tyskland tar emot Nederländerna.
Matchen i Berlin kan avgöra gruppen.
Tre andra svenskar ingår i domarteamet.
Uefa meddelar att Glenn Nyberg har fått förtroendet att döma mötet mellan Tyskland och Nederländerna i Nations League. Med sig har han de assisterande domarna Mahbod Beigi och Andreas Söderkvist, och fjärdedomaren Adam Ladebäck.
Det står mycket på spel i Berlin. Nederländerna leder gruppen med elva poäng, före Tyskland och Grekland som båda har åtta. Med en poäng säkrar Nederländerna gruppsegern.
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