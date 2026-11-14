Kanonskott avgjorde toppmötet – Chelsea ny serieledare

Chelsea har vunnit toppmatchen i WSL mot Manchester City.

Sandy Baltimore avgjorde med ett vackert skott före paus.

Därmed går Chelsea upp i serieledning.

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De två topplagen i WSL möttes i London på lördagen, och det blev bara ett mål. På tilläggstid i första halvlek fick Chelseas franska landslagsspelare Sandy Baltimore till ett kanonskott med vänsterfoten i straffområdet. Det räckte till seger, 1–0.

Med segern går Chelsea förbi City i tabellen och tar över serieledningen.

Svenska Nathalie Björn satt på bänken hela matchen för Chelsea.