Uppgifter: Chelsea lägger världsrekordbud på Schröder

Felicia Schröder kan slå nya rekord.

Enligt uppgifter från The Athletic vill Chelsea köpa 19-åringen för en rekordsumma.

Felicia Schröder gör succé i damallsvenskan och i Europa, och har skrivit på ett monsterkontrakt med BK Häcken där hon tjänar sexsiffrigt i månaden.

Men tiden i BK Häcken ser ut att ta slut i sommar.

Women Super Leauge trean, Chelsea, ska enligt uppgifter från The Athletic ska vara villiga att betala en stor summa för 19-åringen. Enligt uppgifterna har Chelsea lagt ett bud som innebär världsrekord på 15 miljoner kronor.

Det nuvarande rekordet för världens dyraste damspelare innehavs av Lizbeth Jacqueline Ovalle. Orlando Pride betalade14 miljoner kronor för henne.

Ännu är inget klart, men mycket tyder på att Felicia Schröder inte kommer spela i damallsvenskan kommande säsonger.