Uppgifter: Salah-ersättaren närmar sig Liverpool

Yan Diomande, 19, närmar sig en flytt från RB Leipzig.

Nu närmar han sig en flytt till Liverpool, det rapporterar The Atheltic-journalisten David Ornstein.

Yan Diomande har varit ett namn på Liverpools lista sedan klubben fick veta att Mohamed Salah skulle lämna vid säsongens slut. 19-åringen har imponerat stort och står denna säsong noterad för 13 mål och 10 assist på 36 framträdanden i RB Leipzig.

Den senaste tiden har Liverpool-ryktet minskat och tyska Bild kunde rapportera att han skulle bli kvar i Tyskland.

Men nu kommer nya uppgifter.

The Atheltic-journalisten David Ornstein rapporterar att Diomande fortsatt är högt upp på Liverpools lista över Salah-ersättare. Enligt uppgifterna har klubben hört av sig till 19-åringens representanter. Tyskarna väntas begära över 100 miljoner euro, vilket motsvarar knappt 1,1 miljarder kronor.

Även PSG ska vara med i jakten.