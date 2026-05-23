”Spygate” förklarat: Allt om en av Englands största skandaler

En ertappad spion i fiendeland, en konspiration och en avslöjad skandal.

Nej, det är inte handlingen till den nya biothrillern.

Det här är historien om Southampton-skandalen ”Spygate” – och svensken som fastnade mitt i den.

Bildmontage. Foto: Alamy.

Artikeln i korthet:

Southampton FC diskades från Championship-playoffet efter att ha erkänt spioneri på motståndarlag, bland annat Middlesbrough FC. En praktikant från Southampton ertappades när han filmade Middlesbroughs träning inför semifinalen mot Kim Hellbergs lag. Utredningen avslöjade att Southampton även spionerat på Oxford United och Ipswich Town tidigare under säsongen. EFL straffade Southampton med uteslutning från playoff-finalen och fyra poängs avdrag nästa säsong, trots klubbens överklagan. Middlesbrough fick Southamptons plats i finalen mot Hull City, medan tränaren Tonda Eckert nu riskerar personliga straff från FA.

I dag ska den svenska tränaren Kim Hellbergs Middlesbrough tävla mot Hull City om en plats i engelsk fotbolls finrum. De två lagen drabbar samman i vad som i folkmun brukar kallas för ”fotbollens mest lukrativa match” och en kamp som kan bli värd upp emot 2,5 miljarder svenska kronor; playoff-finalen från den engelska andraserien The Championship till Premier League. Men det är inte hela historien.

För bara några dagar sedan var det inte Hellberg och ”Boro” som skulle slåss om uppflyttning. I tisdag förmiddags hade Middlesbrough precis åkt ut kvalet och Premier League-drömmen var över. Sedan kastades finalisten Southampton ut efter en av engelsk fotbolls största skandaler någonsin.

Detta har hänt:

7 maj: Middlesbrough upptäcker en spion från Southampton på träningsanläggningen.

Middlesbrough upptäcker en spion från Southampton på träningsanläggningen. 8 maj: Southampton åtalas för brott mot två av EFL:s regelverk.

Southampton åtalas för brott mot två av EFL:s regelverk. 9 maj: Första semifinal-mötet slutar 0–0.

Första semifinal-mötet slutar 0–0. 12 maj: Southampton vinner avgörande returmötet med 2–1.

Southampton vinner avgörande returmötet med 2–1. 15 maj: Middlesbrough kräver att Southampton ska diskas.

Middlesbrough kräver att Southampton ska diskas. 19 maj: Southampton diskas från playoff-finalen men överklagar beslutet.

Southampton diskas från playoff-finalen men överklagar beslutet. 20 maj: Beslutet står fast och Middlesbrough får finalplatsen.

Praktikanten som blev spion

Historien tar sin början torsdagen den 7 maj, fem dagar efter Championship-säsongens sista matcher hade spelats. Middlesbrough, som slutade femma i tabellen efter en tung vårsäsong, skulle spela playoff-semifinal mot ligakonkurrenten och Championship-fyran Southampton som knep fjärdeplatsen på målskillnad. ”Boro” med Kim Hellberg i spetsen hade inlett förberedelserna inför dubbelmötet som skulle spelas mellan den 9 och 12 maj och på träningsanläggningen Rockliffe Park pågick träningen för fullt.

Då sågs en främmande person titta fram bakom en tall bredvid träningsplanerna. Han hade mobilen i högsta hugg och sågs filma Middlesbroughs träning innan klubbpersonal fick syn på honom. Trots att han snabbt försvann bort från träninigsplanen var detta starten på det som senare blev känt som ”Spygate 2.0”.

Spionen togs på bar gärning. Foto: The Athetic.

Mannen var Will Salt, en ung analytiker-praktikant. Han jobbade för Southampton och resan norrut, som var planerad att fortgå även nästa dag, hade bokats av klubben efter det stod klart att de skulle möta Middlesbrough i playoff-spelet. Salt var ditskickad av huvudtränaren Tonda Eckert för att spionera på ”Boros” träningar i hopp om att på så sätt få en viss fördel i de livsviktiga kvalmötena. Det fungerade inte.

Enligt obekräftade uppgifter flydde den unge praktikanten från Middlesbroughs träningsanläggning när han blev konfronterad, tog skydd i ett närliggande golfklubbhus för att sedan byta kläder och lämna platsen till fots. Men det var för sent. Middlesbrough anade vad det var som precis hade hänt och skickade omedelbart in en anmälan mot Southampton till det engelska ligaförbundet EFL. Dagen därpå åtalades klubben för att ha brutit mot EFL:s regelverk 3.4 och 127.1.

Will Salt i bakgrunden. Foto: Southampton FC

Den senare av de två reglerna infördes så sent som 2019 när den dåvarande Leeds United-tränaren Marco Bielsa ertappades med att ha skickat en spion inför en kommande match mot Derby. Händelsen blev snabbt döpt till ”Spygate” i engelsk press. Leeds bötfälldes med 200 000 pund, som den argentinske tränaren betalade ur egen ficka, och EFL införde regelverk 127.1 som förbjuder klubbar från att iakta motståndarnas träning upp till 72 timmar före en match.

”Utan att det påverkar kraven i regel 3.4 (att varje klubb ska uppträda mot andra klubbar med största möjliga goda tro) får ingen klubb direkt eller indirekt observera (eller försöka observera) en annan klubbs träningspass under en period av 72 timmar före en match som är planerad att spelas mellan de berörda klubbarna”, står det att läsa i EFL:s regelverk 127.1.

Kopplas till fler spionresor

Tillbaka till 2026. Det första mötet mellan klubbarna slutade 0–0 den 9 maj och matchen var helt öppen inför den avgörande returmatchen. Då gick Kim Hellberg till attack. På den efterföljande presskonferensen anklagade den tidigare Hammarby-tränaren Southampton för fusk. Samtidigt fick motståndartränaren Eckert frågan om ”han är en fuskare” och tysken valde då att lämna presskonferensen tillsammans med Southamptons kommunikationschef.

Kim Hellberg på en presskonferens den 21 maj. Foto: Alamy.

Inför returmötet den 12 maj hade Middlesbrough inlett en egen utredning av händelsen och anställt stjärnadvokaten Nick De Marco KC, ledande inom idrottsjuridik och fotbollstvister. Genom att koppla betalkortet som den unge Will Salt hade använt på golfklubben kunde ”Boro” avslöja att Southampton använt sig av samma spioneritrick inför en match mot Oxford i julas, något som senare visade sig vara korrekta uppgifter.

”Det krossar mitt hjärta”

Returmötet och den avgörande matchen slutade med en 2–1-seger för Southampton, som avgjorde semifinalen sent i förlängningen. Efter slutsignal fick Tonda Eckert återigen frågan av reportrar om huruvida han ”var en fuskare” och även då valde han att lämna podiet med orden ”visa lite respekt”. Samtidigt mötte Kim Hellberg den samlade pressen. Den svenske tränaren fick kämpa för att hålla tillbaka tårarna efter förlusten.

– När man har spenderat varje sekund av de senaste veckorna i väg från ens familj för att titta på varje Southampton-match man kan för att försöka få en fördel man faktiskt kan få… När man kommer hem till familjen och säger ”nej, jag kommer inte hem i dag, jag måste titta på fler av deras matcher”… När någon annan bestämmer att ”nej, vi kommer inte titta på varje match. Vi skickar någon att filma i stället” och hoppas att de kommer undan med det – det krossar mitt hjärta, sa Hellberg.

Men historien var inte över.

Domen och överklagan

På tisdagen den 19 maj hölls en förhandling med EFL:s disciplinnämnd. Middlesbrough hade fredagen innan, den 15 maj, släppt ett uttalande i vilket klubben krävde att Southampton skulle uteslutas ur playoff-finalen, och även om svenskklubben var fast bestämda att medverka på förhandlingen nekades ”Boro” tillträde, enligt uppgifter från The Athletic.

På kvällen den 19 maj kom EFL:s besked: Southampton utesluts och får inte spela ”miljardmatchen” mot Hull. Dessutom skulle ”The Saints” få ett avdrag på fyra poäng till nästa säsong. På förhandlingen ska klubben, enligt samstämmiga källor, erkänt till spioneri mot Middlesbrough och även på Oxford och Ipswich tidigare under säsongen. Enligt The Atheltic avslöjades även ”belastande WhatsApp-meddelanden från huvudtränaren Tonda Eckert till Southamptons analytiker” på förhandlingen, samt detaljer om spionen Will Salts planerade återkomst till Middlesbroughs träning den 8 maj.

”En mörk dag för ’The Saints’”. Foto: Alamy.

Southampton fick 24 timmar på sig att överklaga och dagen efter beskedet kom svaret. ”Vi accepterar att det bör utdömas en sanktion. Det vi inte kan acceptera är en sanktion som inte står i proportion till förseelsen”, skrev Southampton i ett uttalande som bekräftade att klubben valt att överklaga. ”The Saints” menade på att det var orättvist att Leeds United, som ertappades med samma brott 2019, straffades med 200 000 pund i böter medan Southampton fick ett betydligt hårdare straff som i praktiken innebar att klubben missade eventuella 200 miljoner pund i intäkter vid uppflyttning till Premier League.

Den 20 maj stod det klart att Southamptons uteslutning stod fast och att Middlesbrough fick platsen i playoff-finalen.

Efterspelet

Enligt flera uppgifter ska Southamptons spelartrupp vara rasande över att nekas chansen att slåss om uppflyttning, men ilskan riktas inte mot EFL:s disciplinnämnd. I stället ska truppen undersöka möjligheten att hålla klubben juridiskt ansvarig och har kontaktat spelarfacket för att driva processen. Flera spelare ska ha klausuler i sina kontrakt som innebär en rejäl löneökning vid uppflyttning till Premier League och kan komma att söka ekonomisk kompensation från klubben.

Den 21 maj inledde det engelska fotbollförbundet FA en egen utredning av händelsen. Till skillnad från EFL har fotbollförbundet auktoritet att straffa enskilda personer snarare än klubbar och för Southampton-tränaren Eckert är risken att få en avstängning från fotbollen överhängande. Samtidigt uppges Southampton-ledningen vara rasande på tysken vilket kan innebära att han får lämna klubben.

Även Hull har rasat, men av helt andra anledningar. Klubben hade redan börjat förbereda sig för finalen mot Southampton och hade spenderat fyra dagar till att scouta sin kommande motståndare. Plötsligt fick Hull skrota sina planer och inleda förberedelser inför en helt ny motståndare – dessutom med kort varsel. Klubben har rapporterats tagit juridisk hjälp för att undersöka möjligheterna att slippa playoff-finalen och i stället tilldelas en direktplats i Premier League till nästa säsong, något som inte fick resultat.

Finalen mellan Hull City och Middlesbrough startar klockan 16:30 i dag, lördag.