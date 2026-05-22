Strands segerplaner – på Stureplan: ”Alla är välkomna”

STOCKHOLM. Han sänkte Djurgården.

Nu ska förre Hammarbyspelaren Simon Strand fira målet och segern på Östermalm och Stureplan.

– Det blir nog hela laget som jag drar med mig. Alla är välkomna, säger veteranen med ett leende.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Efter åren i Hammarby har Simon Strand tidigare i år buats ut av såväl Djurgårdens som AIK:s publik.

När Strand nu återigen mötte Djurgården med sitt Brommapojkarna, där han också är lagkapten sedan ankomsten i vintras, gav 32-åringen svar på tal.

För efter dryga timmen spelad sköt han segermålet med ett skott utifrån efter en fast situation.

– Förlösande. Jag gör inte mål hela tiden, men det är alltid kul att göra mål, säger Strand som kanske är extra glad att det var just Djurgården han sänkte efter sina år i grönvitt.

– Jodå, det är alltid trevligt att vinna mot Djurgården men också trevligt med tre poäng. Det var viktigt för laget, men också skönt för mig att göra mål.

Djurgården buades ut efter förlusten och Strand är inte imponerad av vad hemmaspelarna åstadkom.

– Det kändes inte så farligt i slutminuterna, vi skötte det bra. Det kändes som att Djurgården ville komma åt Hegland men får man stopp på honom får man stopp på deras spel också. Han blir farlig när han får boll men lyckas man skära av passningarna till honom har man en del att vinna.

Stureplan nästa – och en hälsning från Fredrik Hammar

Nu väntar en natt på stan för Strand och hans lagkamrater, närmare bestämt på Stureplan.

– Det lär väl bli det, vi får se, säger Strand med ett leende.

Bara du eller hela laget?

– Jag trodde att det bara skulle vara jag, men det blir nog hela laget som jag drar med mig.

Håller sig djurgårdarna borta från Stureplan i kväll då nu när du ska dit och fira?

– Nejdå, alla är välkomna dit, säger Strand som redan fått grönvita hälsningar där han väntar sig en specifik:

– Det har florerat hälsningar på mobilen, det har det gjort. Jag har inte kollat ännu men jag förväntar mig ett meddelande från Fredrik Hammar, avslutar Strand om parhästen i belgiska Mechelen och ler igen.