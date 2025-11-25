Uppgifter: Eskilstuna United och AFC Eskilstuna kan slås ihop

Eskilstuna United och AFC Eskilstuna kan slås ihop till en klubb.

Det rapporterar Eskilstuna-kuriren.

Foto: Bildbyrån

Eskilstuna Uniteds damlag är klara för spel i damallsvenskan nästa år efter att ha vunnit elitettan medan AFC Eskilstunas herrlag hamnade på en åttonde plats i Norrettan. Nu kommer Eskilstuna-kuriren med uppgifter om att lagen kan slås ihop. Diskussioner har pågått under en tid, säger Uniteds ordförande Mats Båverud.

– Vi har ju en situation inom svensk fotboll där damklubbarna, som är själva, har väldigt svårt att hålla fanan högt. Vi ser det här som en långsiktig inriktning att vi behöver ha ett samarbete med någon herrklubb. I dag är AFC på högst nivå i stan så då är det naturligt kanske, säger Båverud till tidningen.

Även sponsorerna är positiva till sammanslagningen.

– Ja, det är dem. De har väl ledsnat lokalt på det här skyttegravskriget som hållit på under några år på herrsidan. Det flyttar ju inte saker framåt, säger Båverud.

Sammanslagningen är aktuell först om några år.

– Det är många som måste vänja sig vid tanken och vi måste utreda i detalj hur ett sånt samarbete skulle se ut. Det är fler klubbar i stan som också behöver vara inblandade i en sån här diskussion, säger Båverud.