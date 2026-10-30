Uppgifter: Kjetselberg aktuell som ny tränare i Djurgården

Djurgården letar efter en ny huvudtränare inför nästa säsong.

Enligt uppgifter är Joel Kjetselberg en av kandidaterna.

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Djurgården har letat efter en permanent lösning sedan Willie Kirk fick sparken i somras. Sedan dess har Anders Johansson och Mikael Widfeldt Johansson tillfälligt delat på ansvaret för laget.

Nu har klubben börjat titta på kandidater, både internt och externt. Enligt SVT Sport har Joel Kjetselberg intervjuats för jobbet och är en av flera kandidater.

Kjetselberg fick sparken från Rosengård i september, för andra gången på ett år, efter att laget bara hade vunnit tre av 17 matcher.

Djurgårdens sportchef Jean Balawo vill inte kommentera uppgifterna.

– Utav respekt för alla parter kommenterar vi inte sådana uppgifter, säger han till SVT Sport.

Djurgården ligger tia i damallsvenskan och möter Vittsjö hemma i nästa omgång.