Uppgifter: Leicester visar intresse för Jansson

Leicester vill värva Emma Jansson från FC Rosengård.

Det uppger journalisten Ben Jacobs under måndagen.

Emma Jansson som tidigare spelat i Hammarby har nu bara fyra månader kvar på sitt kontrakt med FC Rosengård.

Nu visar Leicester intresse enligt journalisten Ben Jacobs som skriver att engelsmännen lagt ett bud drygt en miljon kronor för 29-åringen.

Tabellnian FC Rosengård som gått knackigt i år ska helst inte vilja sälja sin viktiga spelare.