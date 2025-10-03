Hammarby tar emot AIK på Kanalplan under fredagen.

Då kan ”Gnaget” ta två av två möjliga segrar mot Hammarby och krossa deras dröm om guld.

– Vi är där för att ta tre poäng och absolut inget annat, säger Ella Reidy till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det är dags för årets sista Stockholmsderby i damallsvenskan, denna gången mellan Hammarby och AIK. En match som ”Gnaget”-mittfältaren Ella Reidy värdesätter extra mycket.

– Stockholmsderbyn är ju fantastiska att spela och det är något inte alla får uppleva. Så det ska bli jättekul, säger hon.

Hammarby har under de senaste åren varit starka i derbyn, men inte i år. I våras vann AIK hemma på Skytteholm och inför fredagens derby har gästerna en mental fördel – vid en ny seger har AIK tagit två av två möjliga segrar mot Hammarby.

– Det känns jättebra. Hammarby är ett jättebra lag och de har skickliga spelare men jag tycker att vi har utvecklats otroligt mycket under de här senaste matcherna. Nu när vi har vänt den här dåliga trenden som tidigare varit mot Hammarby så känner jag väl bara att nu är det bara att köra på och visa att vi är här. Vi är där för att ta tre poäng och absolut inget annat.

Om AIK tar poäng från Hammarby kan man även skorta ”Bajens” gulddröm. Hur gärna vill du stoppa drömmen?

– Nej, men jättemycket. Jättemycket. Jag hoppas ju verkligen inte att Hammarby tar guld. Nu när inte vi är med i någon guldstrid skulle jag väl helst inte se något annat Stockholmslag ta den första platsen om man får säga så.

”Gnaget” har under året varit starka i sitt duellspel och vunnit en del matcher tack varje det. Det tror Ella Reidy kommer bli en nyckel även i derbyt.

– Ja du, alltså jag tror att det är att vinna duellerna och smälla på. Det är verkligen något jag tror vi kommer behöva göra. Går vi in och smäller på och gör första tio bra och får en bra start så tror jag verkligen att vi kan skaka dem. För det känns ju inte som att de kanske gillar dueller lika mycket som vi gör.

”Jag spelar hellre mot de andra än mot henne”

För Ella Reidy är detta derby lite extra speciellt. I somras anslöt nämligen Ellas lillasyster, Sofia Reidy, till Hammarby. Nu är syskonen stora rivaler och ska mötas för första gången i ett derby. Men storasyster Reidy hoppas på att slippa möta syrran i Hammarbys försvar.

Lillasyster Sofia Reidy spelar i Hammarby och storasyster Ella Reidy i AIK. Foto: Bildbyrån

– Jättekul! Så länge man vinner då, säger Ella Reidy med ett skratt.

– Hon är ju otroligt skicklig så om hon är på plan så är det ju tuffare för oss och AIK. Men sen vet jag inte om hon är det än, men om hon inte är det då tackar jag och bockar för att jag spelar hellre mot de andra än mot henne, avslutar Ella Reidy.

Hammarby tar emot AIK på Hammarby IP den 3 oktober. Derbyt startar klockan 19:00.