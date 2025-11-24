Walentoviczs Örebro missade damallsvenskan: ”Tungt”

KIF Örebro kvalde mot BP för nå damallsvenskan.

Men BP var för starka så KIF Örebro spelar elitettan nästa år igen.

– Det är så tungt att förlora en fotbollsmatch till att börja med och sedan förlora ett kval på det här sättet, säger lagkapten Julia Walentovicz till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Efter KIF Örebros fina tredjeplats i elitettan tog man sig till kvalplats för att nå damallsvenskan. KIF Örebro mötte Brommapojkarna och det var det rutinerade damallsvenska laget som gick vinnande ur striden och säkrade därmed en plats i damallsvenskan.

– Jag har svårt att ens hitta ord att beskriva. Det är så tungt att förlora en fotbollsmatch till att börja med och sedan förlora ett kval på det här sättet. Jag tycker ändå att vi ger det en chans i båda matcherna. Vi har jobbat så hårt hela året för att komma till den här punkten, så blir det såhär, säger Julia Walentovicz till Fotbollskanalen.

Örebrolaget pratar sällan om att vinna utan pratar om att utvecklas. Även så i kvalmatcherna. Men fokuset låg på att ge allt de två kvalmatcherna.

– Vi sa att vi bara skulle maxa. I våra defensiva hörnor klev vi upp med fyra och det är lite vårt spelsätt. Jag blir så stolt att alla vågar, många är så unga, det krävs mycket både fysiskt och mentalt att spela de här matcherna. Just nu önskar man bara att man vann, säger hon.

Julia Walentovicz är lagkapten för ett väldigt ungt lag. Efter en tuff kvalförlust blir hennes uppdrag som lagkapten allt viktigare.

– Jag kommer säga till laget att man får vara bitter och arg men sedan sätter vi stopp för det. Vi har gjort en enorm prestation och vi har så unga spelare, folk är typ 15 år, de ska vara stolta över det. Nästa säsong börjar nu.

BP vann dubbelmötet med 4–0.