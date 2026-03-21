William Strömberg om kaptensvalet: ”Fyra bra förebilder”

UPPTAKTSTRÄFF. Hammarby har fyra lagkaptener för säsongen.

Alice Carlsson, Emilie Joramo, Gudrun Arnardottir och Elin Sørum har blivit utsedda.

– Det komplementet av de fyra personligheterna tillsammans tror jag väldigt mycket på, säger huvudtränare William Strömberg till FotbollDirekt.

Hammarby har ett ganska nytt lag för säsongen och ny huvudtränare i form av William Strömberg. Det som dock består är lagkapten Alice Carlsson. I år har hon dock fått hjälp av tre vice kaptener. Detta i form av Emilie Joramo, Gudrun Arnardottir och Elin Sørum. Fyra namn som var självklara för William Strömberg.

– Bra karaktärer, skickliga spelare, har kommit in bra i laget. Jag är nöjd med hur de har presterat. Så det har varit kul att se, säger Strömberg till FotbollDirekt.

Alice Carlsson är en given kapten, men hur kommer det sig att du har valt Joramo, Arnardottir och Sørum som vice kaptener?

– Jag sa det till dem när jag pratade med dem att det är fyra lite olika karaktärer. Som alla bedriver ett ledarskap. Med det komplementet av de fyra personligheterna tillsammans tror jag väldigt mycket på. Att vi kan få ut mycket av vårt lag med dem som lite ledande spelare.

”Man får ett visst mandat med bindeln på sig”

Alla fyra har under början av säsongen fått visa upp sig som lagkaptener. Något som William Strömberg tror är viktigt inför en intensiv säsong.

– Det tror jag är bra för att man får ett visst mandat med bindeln på sig. Då kan man ta sig ett visst ansvar. Det kommer också med ett visst ansvar. Och att vi behöver ha flera informella och formella ledare som pushar vår kultur, vår miljö och vårt sätt att träna framåt. Och här är de fyra spelarna fyra bra förebilder i det avseendet, avslutar Strömberg.