Amanda Ilestedt: ”Hon har gjort jättemycket för svensk fotboll”

Zecira Musovic är tillbaka i landslaget efter att ha fött barn och varit mammaledig.

Samma resa har nära vännen Amanda Ilestedt gjort några år tidigare.

Nu berättar mittbacken om att ha Musovic tillbaka.

Amanda Ilestedt är tillbaka i landslaget efter lite skadebekymmer. Under lördagens VM-kval fick hon bänkas i förmån för 19-åriga Bella Andersson. Nu väljer 33-åringen att hylla den unga och nya backlinjen med Smilla Holmberg, Elma Junttila Nelhage, Bella Andersson och Hanna Lundkvist, men tror även att de kan behöva mer tid för att komma in i det.

– Det är bara början i deras landslagskarriär. Men det kommer inte efter en, två matcher utan det kommer över tid. Men d har gjort det så himla bra. Så det är jäkligt häftigt att se.

Du blir inbytt i halvlek, hur var det att få spela igen?

– Jo, men det var kul. Jättekul. Jag har haft en lång vinter med mycket rehab och sådär. Extra kul att vara tillbaka, säger hon och fortsätter:

– Jag försöker egentligen bara spela mitt spel och försöker sprida lite. Lite lugn och stabilitet där bak. Men de gör det också väldigt bra.

Denna samlingen är målvakten Zecira Musovic äntligen tillbaka i damlandslaget efter att ha blivit mamma. Ilestedt gjorde en liknade resa för några år sedan och kom tillbaka efter att ha fått dottern, Mila.

– Jag vet vilken resa hon har gått igenom. Jag har själv gjort den och jag vet att det inte är det enklaste alla gånger. Så det är så jäkligt häftigt att hon är tillbaka.

Vad betyder det för gruppen att hon är tillbaka?

– Hon har gjort jättemycket för svensk fotboll, och den ledare hon är, både på och utanför planen. Man märker att hon är närvarande i rummet. Så hon betyder mycket för gruppen.