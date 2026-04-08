Anvegårds ord efter blågult-nobben: ”Talar sitt tydliga språk”

Anna Anvegård togs inte ut i den trupp som ska möta Danmark och Serbien i VM-kvalet.

Detta trots att hon upplever sig själv vara i fullt slag.

– Jag har varit på plan nästan två månader och har ändå spelat några matcher nu, säger hon till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha opererat sitt knä har Anna Anvegård tagit sig tillbaka till planen och spelat två hela matcher för sitt BK Häcken. Först som mittfältare när göteborgslaget slog ut Eintracht Frankfurt i Europa Cup och därefter i segern mot Vittsjö GIK i damallsvenskan.

Trots det togs hon inte ut i Tony Gustavssons trupp som ska spela två VM-kvalmatcher – mot Danmark och Serbien – nästa vecka.

– Jag har varit på plan nästan två månader och har ändå spelat några matcher nu. Det hade inte varit några konstigheter om jag hade blivit uttagen, säger hon till Sportbladet och fortsätter:

– Jag förstår också att de kanske vill ha någon som har varit med och spelat ännu mer. Om man inte tycker att jag är helt i full form… Jag har spelat två 90 minuter nu, nästan som sexa, så jag tycker att det talar sitt tydliga språk att jag ändå är… kroppen känns bra. Men jag respekterar deras beslut.

Tony Gustavssons svar: ”Lite tidigt”

Förbundskapten Tony Gustavsson berättar att Anvegård fanns med i diskussionerna i truppen, men att han inte ville chansa.

– Jag ringde och pratade med henne faktiskt. Hon är i allra högsta grad aktuell, men vi tycker att det är lite tidigt. Hon har inte gjort så jättemycket matchminuter. Vi vill inte forcera fram det heller, säger han till tidningen.

Sveriges kommande landskamper spelas på tisdag (mot Danmark) och lördag (mot Serbien). Den första matchen spelas på Gamla Ullevi i Göteborg, den andra på Strawberry arena i Solna.



