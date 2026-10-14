Bella Andersson efter bortdömda målet: ”Lite frustrerande”

SOLNA. Sverige vann med 10–0 men gjorde elva mål.

Bella Andersson gjorde ett efterlängtat landslagsmål men det blev bortdömt.

– Jag såg inte vad som hände. Det är lite surt. Jag har längtat efter den, men det kommer, säger mittbacken efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Sverige vann dubbelmötet mot Litauen med 15–0 och gårdagens landskamp med totalt 10–0 på hemmaplan. Något som Sverige behövde för både avancemang och självförtroende.

– Det var jättekul. Vi gillar att ha bollen så det är så klart jättekul med mycket mål, säger Bella Andersson efter matchen.

Mittbacken fick göra sitt första landslagsmål och laget hann fira några sekunder innan beskedet om att målet var bortdömt. Varför det blev bortdömt är oklart för både experterna och Bella Andersson själv.

– Nej, jag såg inte vad som hände. Det är lite surt. Jag har längtat efter den, men det kommer, säger hon och fortsätter:

– Jag fick också till mig efter att jag borde skjutit lite kanske. Så lite frustrerad också att jag inte testade någon gång.

”Vi har längtat efter det” Foto: Bildbyrån

Bella Andersson fick istället assistera barndomsvännen Smilla Holmberg och som målfirande gav Andersson Holmberg en puss på pannan.

– Ja, det har vi längtat efter. Vi har snackat om det länge och inte riktigt någon gång lyckats med den så bra som nu. Så det var kul.

Härnäst kommer Sverige ställas mot Skottland i playoff-finalen.